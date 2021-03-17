Новоназначенный посол Казахстана в Армении Б. Иманбаев вручил Армену Саркисяну верительные грамоты

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Армения Болат Иманбаев президенту Республики Армения Армену Саркисяну вручил верительные грамоты. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Президент Саркисян поздравил посла и пожелал ему дальнейших успехов, выразив уверенность, что он приложит свой опыт и все усилия для еще большего углубления отношений между двумя нашими дружественными странами.

На встрече были затронуты вопросы развития сотрудничества между Арменией и Казахстаном. Было отмечено, что хотя отношения между двумя странами динамично развиваются, однако в ряде сфер все еще имеется большой нереализованный потенциал.

Президент Саркисян подчеркнул, что есть большие возможности для реализации взаимовыгодных двусторонних программ, в частности, в сферах науки, образования, высоких технологий, производства продуктов питания, финансово-банковской, а также в гуманитарной сферах.

Посол Болат Иманбаев, в свою очередь, подчеркнул, что он готов сделать все возможное для укрепления исторически сложившихся дружественных отношений между двумя нашими странами. Он отметил, что даже в условиях пандемии и международного экономического кризиса наблюдается активизация двусторонних торгово-экономических отношений, и выразил уверенность, что эти тенденции будут продолжены.