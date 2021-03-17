Прокуратура дело Вазгена Манукяна с обвинительным заключением направила в суд

Прокуратура дело кандидата на должность премьер-министра Армении от “Движения спасения Родины” Вазгена Манукяна с обвинительным заключением направила в суд.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

“Дело с обвинительным заключением уже направлено в суд”, - сказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Вазгену Манукяну предъявлено обвинение по статье 301 УК Республики Армения (публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному свержению конституционного строя), в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. К обвинению от 9 марта 2021 года против Вазгена Манукяна, добавлено и другое. На митинге 26 февраля на проспекте Баграмяна он вновь озвучивал призывы к захвату власти и свержению конституционного строя. Следствие завершено, и уголовное дело Генпрокуратура Армении уже направила в суд.