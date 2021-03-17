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Температура воздуха повысится на 4-6 градусов

Температура воздуха повысится на 4-6 градусов

Днем 17-го марта, с 18 по 19, днем 21-го в отдельных районах республики ожидаются кратковременные осадки, возможны и грозы.

Как сообщили Арменпресс в Центре гидрометеорологии и мониторинга, 20, 21 марта ночью и 22 марта ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, в отдельных районах усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем 17 марта повысится на 4-6 градусов.

В Ереване в вечерние часы 17-го, с 18  по 19 время от времени ожидаются кратковременные дожди, возможны и грозы. С 20 по 22 марта установится погода без осадков.


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