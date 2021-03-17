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“Просвещенная Армения” до 1 июня готова участвовать в выборах по любому Избирательному кодексу

“Просвещенная Армения” до 1 июня готова участвовать в выборах по любому Избирательному кодексу

“Просвещенная Армения” до 1 июня готова участвовать в выборах по любому Избирательному кодексу. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал руководитель парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян, ответив на заявление вице-спикера НС Алена Симоняна о том, что партия “Просвещенная Армения” на самом деле не хочет проведения внеочередных парламентских выборов.

“Партия “Просвещенная Армения” - третья парламентская сила, и уже в течение месяца и более она выступает за проведение внеочередных выборов, соглашаясь пойти на уступки и отказаться от всех своих условий, оговариваемых ранее” - сказал Марукян.

Марукян заявил, что сегодня задачей номер один для разрешения политического кризиса в Армении продолжает оставаться повестка внеочередных выборов, еще раз подчеркнув, что партия “Просвещенная Армения” готова до 1 июня участвовать в выборах по любому Избирательному кодексу и не будет препятствовать роспуску Национального собрания.


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