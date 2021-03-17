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Директором Национальной галереи Армении назначена Марина Акопян

Директором Национальной галереи Армении назначена Марина Акопян

Марина Акопян, которая с 16 июня была временно исполняющей обязанности директора Национальной картинной галереи Армении, уже назначена ее директором.

Об этом в беседе с корреспондентом Арменпресс сообщила пресс-секретарь Национальной галереи Милена Кирамиджян.

Она сообщила, что Акопян долгие годы занимала должность научного секретаря галереи.

В конкурсе приняли участие Марина Акопян, замдиректора по научной части Самвел Ованнисян и Арам Меграбян.

Конкурс был объявлен 15 января, но состоялся 12 марта.


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