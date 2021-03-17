Вместо 3 групп инвалидности - легкая, средняя, тяжелая, глубокая степени ограничения возможностей

Постоянная комиссия НС по здравоохранению и социальным вопросам одобрила пакет законопроектов, представленный правительством цель которого - создание доступных условий и равных возможностей для лиц с ограниченными возможностями.

Как передает Арменпресс, представляя на заседании комиссии пакет законопроектов о правах инвалидов и оценке функциональности личности, министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян отметил: “Новый закон о правах лиц с инвалидностью будет определять основную цель государственной политики по обеспечению, стимулированию, защите прав этих лиц, регулировать принципы соблюдения их прав. Целью закона является создание равных возможностей для людей с ограниченными возможностями, создание доступных условий, устранение дискриминационных проявлений”, - сказал министр.

“Определение инвалидности в соответствии с действующим законодательством обусловлено состоянием здоровья человека. Новые законопроекты предусматривают регулирование, которое позволяет фиксировать индивидуальные ограничения и потребность в помощи на основе оценки этой потребности. Согласно закону государство от частного сектора и государственных учреждений требует доступности, особенно в сфере строительства. Нужно ориентироваться на потребности людей с ограниченными возможностями и на основе этого оказывать им государственное содействие. Согласно действующим нормам, есть три группы инвалидности: первая, вторая, третья и дети с ограниченными возможностями. Вместо этого будут степени ограничения функциональности - легкая, средняя, тяжелая и глубокая. Другими словами, эти 4 статуса будут определены на основе индивидуальной оценки, которая заменит существующие группы инвалидности. На основе оценки функциональных возможностей человека содействие будет предоставляться путем индивидуальных программ, которые позволят человеку максимально устранить эти ограничения и интегрироваться в общественную жизнь”, - сказал Аракелян.

После долгого обсуждения, путем голосования пакет проектов в комиссии получил положительное заключение. Он будет рассмотрен на пленарном заседании НС.