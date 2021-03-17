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На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в среду у северо-восточного побережья главного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Как передает Арменпресс, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от побережья префектуры Фукусима. Очаг залегал на глубине около 60 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили жители префектур Аомори, Мияги, Иватэ, Фукусима.


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