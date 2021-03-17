Российские СМИ сообщают о временном транзите газа в Армению через Азербайджан

Российские СМИ сообщают о временном транзите российского газа в Армению через территорию Азербайджана. В связи с этим Арменпресс попросил разъяснений у ответственного по связям с общественностью компании “Газпром-Армения” Микаела Арутюняна. Он лишь напомнил, что газоснабжение Армении осуществляется магистральным газопроводом Красный Мост-Севкар-Берд. “Других комментариев по этому поводу у нас нет”, - добавил Арутюнян.

“Интерфакс”, “Коммерсант”, “Спутник” и другие российские СМИ со ссылкой на сообщение российского ООО “Газпром экспорт” передают, что во время плановых профилактических и ремонтных работ газопровода “Северный Кавказ-Закавказье” российский газ потребителям будет поставляться через территорию Азербайджана. Отмечается, что 16 марта ООО “Газпром экспорт” и Государственная нефтяная компания Азербайджана заключили краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через Азербайджан.

Договор предусматривает, что во время плановых профилактических и ремонтных работ на российском участке магистрального газопровода “Северный Кавказ-Закавказье” газ до границы с Грузией будет поступать потребителям через территорию Азербайджана. Работы продляться около трех недель, после их завершения транспортировка газа по-прежнему будет проходить по территории России и Грузии.

Арменпресс по поводу данной информации пытается от ООО “Газпром экспорт” получить дополнительные разъяснения.