В Иране девять человек погибли в ходе праздника огня

По меньшей мере девять человек погибли и еще более 1,8 тыс. получили ранения различной степени тяжести в ходе Чаршанб-е Сури - традиционного праздника огня в Иране. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в среду официальный представитель Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Моджтаба Халеди.

"Ночью на Чаршанб-е Сури в этом году девять человек погибли, 1 894 пострадали", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация IRIB. Халеди добавил, что в прошлом году погибших было четверо, а раненых - 1 498.

По его словам, "больше всего пострадавших [в нынешнем году] в провинциях Тегеран, Восточный Азербайджан, Керманшах". "46% раненых в возрасте от шести до 18 лет", - отметил он.

Чаршанб-е Сури - традиционный праздник, который отмечается в ночь на последнюю среду перед иранским новым годом - Ноурузом, который в этом году приходится на 20 марта. В этот день люди жгут костры и прыгают через них. В последние годы популярным среди молодежи стало использование пиротехнических средств, из-за чего ежегодно сотни людей получают ранения.