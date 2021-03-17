Фракция “Мой шаг” предлагает созвать внеочередное заседание Национального собрания

Депутаты парламентской фракции “Мой шаг” представили в Совет НС ходатайство о созыве 19 марта в 11:00 внеочередного заседания НС по предложенной ими повестке.

Как стало известно Арменпресс с сайта НС, Совет НС обсудит этот вопрос на заседании 18 марта в 16:00.

В повестке дня заседания, предложенного депутатами “Мой шаг”- законопроекты О внесении изменений и дополнений в Конституционный кодекс Республики Армения, О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Административно-процессуальный кодекс Республики Армения, О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О государственной пошлине”. “Мой шаг” предлагает обсудить эти проекты в первом чтении без заключения головной комиссии, также и во втором чтении.

В обосновании отмечается, что цель предлагаемых изменений и дополнений - обеспечить эффективное осуществление судебного разбирательства дел, надлежащую реализацию прав и законных интересов их участников, обеспечение требования рассмотрения и разрешения дел в разумные сроки, укрепление институциональных гарантий обеспечения нормальной деятельности судов и устранение последствий нарушений прав и свобод человека, зафиксированных судебными актами, созданными на основе международных договоров с участием Армении, и также восстановление прав жертв этих нарушений.

Основные изменения и дополнения, предлагаемые пакетом проектов, сводятся к следующему:

В качестве отдельного вида судебной санкции предусматривать ограничение осуществления права, которое предлагается сделать применимым судом в тех случаях, когда участник судебного процесса при пользовании своими процессуальными правами периодически злоупотребляет ими, ставя под угрозу гарантию защиты прав других участников судебного процесса и обеспечение интересов правосудия; Пакетом проектов предлагается Высший судебный совет наделить полномочием по обеспечению нормальной деятельности судов, предусматривая, что при реализации этого ВСС имел бы право принимать нормативные правовые акты.

Отмечается также, что срочность принятия пакета проектов обусловлена скорейшим решением проблем, стоящих перед судебной системой.