Арцахские школьники в Ереване приняли участие в предметной олимпиаде и удостоились дипломов

В заключительном, республиканском туре школьной предметной олимпиады 2020/2021 учебного года, который состоялся в Ереване, участие приняли и арцахские школьники, вернувшиеся в Арцах с дипломами первой и второй степени.

Об этом Арменпресс сообщил замминистра образования, науки, культуры и спорта Арцаха Микаел Амбарцумян.

По результатам республиканского тура школьной предметной олимпиады, диплома первой степени по предмету “Биология” удостоился ученик 12-го класса школы № 1 города Мартуни Геворг Аванесян, а ученица 12-го класса средней школы села Вагуас Мартакерта по предмету “География” удостоилась диплома второй степени. Похвальные грамоты по этому предмету получили два арцахских участника из школ сел Бадара и Ванк”, - сказал замминистра НОКС Арцаха.

Как сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении, приказом министра был утвержден список победителей финальных туров олимпиад.

По итогам республиканского тура школьной предметной олимпиады персональная пенсия предусмотрена для обладателей дипломов первой, второй и третьей степени. Персональная стипендия выдается учащимся в расчете на один год, а в случае прекращения обучения в данном учреждении невыплаченная часть стипендии, предусмотренной за один год, учащемуся выплачивается единовременно. Новый порядок персональной стипендии, установленной с целью поощрения учащихся, действует с 1 января 2020 года.