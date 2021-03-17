Законопослушным налогоплательщикам планируется предоставлять благоприятные условия администрирования

На пленарном заседании Национального собрания будет обсужден проект закона, которым предусматривается внедрение институт законопослушного налогоплательщика. Законопослушным налогоплательщикам будут предоставляться благоприятные условия администрирования.

Как передает Арменпресс, на заседании постоянной комиссии НС Армении по экономическим вопросам пакет законопроектов О внесении дополнений в Налоговый кодекс Армении представил председатель КГД Эдвард Ованнисян.

Проект представляет предложение о законодательном закреплении института законопослушного налогоплательщика.

“Проект предлагает законодательное внедрение в Армении системы поощрения законопослушных налогоплательщиков, мероприятия, поощряющие законопослушное поведение налогоплательщиков. Целью проекта является стимулирование добровольного выполнения налоговых обязательств налогоплательщиками и укрепление партнерских отношений между налоговым органом и налогоплательщиком, чтобы налоговая дисциплина не только воспринималась как обязательство, но и была оценена, была выгодной и привлекательной”, - сказал Ованнисян.

В настоящее время список налогоплательщиков, имеющих сертификат, предоставляется ЦБ РА, который, в свою очередь, передаст его коммерческим банкам для получения кредита в течение срока действия сертификата. В то же время сертификат законопослушного налогоплательщика - это инструмент, характеризующий деловую репутацию. Законопроект предлагает предоставить законопослушным налогоплательщикам ряд благоприятных условий для администрирования. После принятия законопроекта правительство определит критерии признания законопослушного налогоплательщика и порядок выдачи сертификата.

Законопроектом о внесении дополнения в закон Республики Армения “О праздниках и днях памяти Республики Армения” предлагается установить День налогоплательщика, который будет отмечаться 19 апреля.

На признание законопослушным налогоплательщиком заявления могут подавать только налогоплательщики добавленной стоимости.

Пакет законопроектов на заседании комиссии получил положительное заключение.