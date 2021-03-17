В укрупненной общине Чамбарак задействован внутриобщинный путь сообщения

Между населенными пунктами, вошедшими в укрупненную общину Чамбарак Гегаркуникской области, уже неделю как задействован внутриобщинный путь сообщения, новый транспортный маршрут.

Как сообщил Арменпресс заместитель главы общины Чамбарак Роберт Оганян, маршрут действует в направлении Чамбарак-Дзораванк, включая город Чамбарак, села Тту джур, Гетик, Мартуни, Айгут, Дпрабак, Дзораванк.

“Муниципалитет заключил договор с гражданским лицом, обслуживающим маршрут и предоставившим свое собственное транспортное средство. Муниципалитет обеспечивает горючее и выплачивает зарплату, а деньги от проезда направляются на расходы по обслуживанию автомобиля и на другие нужды. Села Антарамедж и Калаван пока находятся вне маршрута, так как они расположены примерно в 7 км от марштута. Если маршрут оправдает ожидания, эти села также будут включены в зону обслуживания. Это было очень важно и востребовано, так как есть учителя, ученики, которым приходится ездить на занятия в художественные и музыкальные школы Чамбарака. Стоимость проезда будет в пределах 200 - 250 драмов”, - сказал заместитель руководителя общины.

Хосров Хлгатян