На территории армянского кладбища в Анкаре строят магазины: Пайлана не впустили туда

16 марта Гаро Пайлан, член прокурдской Народно-демократической партии армянского происхождения, не смог въехать в район Улус в Анкаре, где Департамент жилищного строительства (TOKİ) турецкого правительства затеял строительство на территории исторического армянского кладбища. Как передает Арменпресс, об этом сообщает “Bianet”.

Филиал Турецкой палаты архитекторов Анкары 10 марта объявил, что на территории исторического армянского кладбища в историческом районе столицы Улус будут построены магазины. В сообщении особо упоминалось: “В научных источниках говорится, что на этом месте было армянское католическое кладбище. При нелегальных раскопках здесь были обнаружены человеческие кости, которые были исследованы Музеем анатолийских цивилизаций. Несмотря на все это, строительство в этом районе продолжается, что является оскорблением для мультикультурализма на анатолийских землях. Это варварство, нарушение прав человека”.

Гаро Пайлан, депутат турецкого Парламента, поднял этот вопрос в Парламенте. Он спросил министра окружающей среды и городского развития Мурада Курума, что, хотя во время строительства в этом районе были обнаружены человеческие кости, почему строительные работы не были остановлены. Осознает ли TOKİ, что разрушает культурное богатство и городскую память Анкары, и почему кости и культурное богатство армян заливается бетоном. Министр Мурад Курум пока не ответил на запрос Пайлана.

16 марта Гаро Пайлан вместе с председателем Филиала Турецкой палаты архитекторов Анкары и группой других лиц, хотел на месте ознакомиться со строительными работами, но не был допущен на территорию. В результате Пайлан был вынужден сделать заявление: “Это место было кладбищем армян. Армяне, проживающие на этих землях, были депортированы отсюда. Оскорбляли живых, оскорбляют и мертвых. Жившие здесь армяне, возложив надгробия, с молитвами оставили почивать здесь своих родных людей. А теперь их могилы заливаются бетоном. Какая же совесть может допускать такое?”.

Выразив удивление по поводу того, что им не разрешают въезд на территорию, Пайлан отметил, что там ведется незаконное строительство, так как нет соответствующих разрешений. “Я требую прекратить это незаконное строительство, прекратить бетонировать могилы армянского народа. Парламент и гражданское общество, и в первую очередь жители Анкары, должны остановить бетонирование могил армян. Народ Анкары не заслуживает такого оскорбления”, - сказал Пайлан.