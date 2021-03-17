В Арцахе подтверждено 10 новых случаев заражения COVID-19

В результате 62 тестов, проведенных 11 марта в Арцахе, выявлено 10 случаев заражения. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха, добавив, что инфицированные – в основном, контакты ранее утвержденных очагов.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 13 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

“В общей сложности в Арцахе в 2021 г. проведено 3 817 тестов на COVID-19, из которых 538 оказались с положительным результатом”, - сообщили в министерстве, призывая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции соблюдать все установленные меры безопасности.