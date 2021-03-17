В Армении подтверждено 854 новых случаев COVID-19, вылечились 211 заболевших

По состоянию на 11:00 17 марта в Армении подтверждено 854 новых случаев COVID-19, 211 заболевших вылечились, есть 5 летальных исходов. За последние сутки проведено 4 181 тестов. Всего проведено 784 266 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 180 141 случаев COVID-19, 166 913 из которых вылечились, есть 3 282 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 105 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 841.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.