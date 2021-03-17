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Встреча Никола Пашиняна и Гагика Царукяна не планировалась

Встреча Никола Пашиняна и Гагика Царукяна не планировалась

 Сведения о предстоящей встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и руководителя фракции “Процветающая Армения” Гагика Царукяна 17 марта не соответствуют действительности.

В беседе с Арменпресс пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян заявила: “Сегодня такая встреча не запланирована”.

Депутат парламентской фракции “Процветающая Армения” Наира Зограбян сообщила, что подобного обсуждения вообще не было. Я впервые прочитала эту новость в прессе. У нас таких обсуждений вообще не было”, - сказала Зограбян.

В СМИ появились слухи, что 17 марта ожидается встреча Гагика Царукяна и Никола Пашиняна, после чего будет объявлено об отставке Пашиняна и дате внеочередных выборов.


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