Конгрессмены США призывают Азербайджан немедленно освободить армянских пленных

Сопредседатели комиссии по армянским вопросам Палаты представителей США Адам Шифф, Гас Билиракис, Фрэнк Паллоне, Дэвид Валадао и Джеки Спейер 16 марта представили резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно освободить всех военнопленных и гражданских лиц, попавших в плен в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Резолюцию поддержали 31 член Палаты представителей.

Как сообщает Арменпресс, в резолюции отмечается, что 9 ноября в трехстороннем заявлении, подписанном Арменией, Россией и Азербайджаном, стороны обязались освободить всех пленных, и хотя Армения полностью выполнила свои обязательства, Азербайджан фальсифицирует статус военнопленных, пытаясь оправдать свое желание удерживать их в плену.

В заключительной части резолюции говорится:

“Палата представителей призывает Азербайджан немедленно освободить всех армянских военнопленных и пленных гражданских лиц. Призывает Госдепартамент США на всех уровнях, в том числе и в рамках процесса Минской группы ОБСЕ, работать с Азербайджаном, давая понять, насколько важно оставаться верным выполнению обязательств по заявлению 9 ноября и международному праву и незамедлительно освободить всех военнопленных и пленных гражданских лиц”

Член Палаты представителей США Адам Шифф содержание в Азербайджане сотен армянских военнослужащих и гражданских лиц спустя более 100 дней после последней войны в Карабахе, считает неприемлемым. “Азербайджан виновен в страшных зверствах, совершенных в последней войне, и этим еще больше усугубляет свою проблему”, - сказал Шифф, отметив, что США по всем дипломатическим каналам должны обеспечить возвращение армянских пленных.

По оценке Билиракиса, спустя несколько месяцев после окончания боевых действий невозвращение армянских военнопленных является четким нарушением Женевской конвенции и международного закона.