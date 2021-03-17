В Аскеранском районе, в Мартуни и Мартакерте будут обезврежены оставшиеся боеприпасы

В общинах Айгестан и Хнацах Аскеранского района Республики Арцах и на территориях, прилегающих к городам Мартакерт и Мартуни, будут проведены работы по обезвреживанию оставшихся боеприпасов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах.

“Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха, Центра гуманитарного разминирования, неправительственной организации “The Halo Trust”, а также саперы МЧС и Минобороны РФ с целью обнаружения оставшихся боеприпасов на территории Арцаха продолжают проводить инженерно-разведывательные работы”, - говорится в сообщении ГСЧС.

Проведение работ по обнаружению и обезвреживанию оставшихся боеприпасов предусмотрено во всех районах Республики Арцах.