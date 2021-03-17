На средства госбюджета Армении будет приобретено 905 848 учебников

Приказом министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения утвержден перечень учебников, приобретаемых в рамках Закона “О Государственном бюджете на 2021 год” по статье расходов “Расходы на учебники для учащихся образовательных учреждений”. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве НОКС.

Согласно этому, утверждено 38 наименований учебников и тетрадей для упражнений для начальной школы. Распоряжением министра утверждено 10 учебников для учащихся из национальных меньшинств, в частности, “Езидская азбука”, “Курдская азбука”, “Езидская литература”, “Езидский язык” и “Курдский язык”.

В общей сложности будет приобретено 905 848 учебников и учебных тетрадей, годовая сумма которых составляет 919 170 109 драмов.

Учебники издадут издательства “Эдит принт”, “МАНМАР, “Аревик”, “Зангак-97”, “Тигран Мец”, Книжный дом “Астхик”, “Спика” и издательство Фонда “Шахматная академия Армении”.