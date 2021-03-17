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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что  на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как стало известно Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, для других транспортных средств - труднопроходим.

На автодороге Горис-Капан-Шурнух и отрезке Сисиан-Зангер местами гололедица.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей. На российской стороне скопилось 450 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.


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