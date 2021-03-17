Байден заявил, что поддерживает изменение правил, позволяющих затягивать дебаты в Сенате

Американский президент Джо Байден поддерживает изменение правил ведения дебатов в Сенате Конгресса США таким образом, чтобы избежать их намеренного затягивания. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом американский лидер заявил в интервью журналистам телеканала ABC, которое было частично опубликовано во вторник.

Речь идет о приеме, связанном с захватом парламентской трибуны с целью не допустить принятия какого-то законопроекта. Данная практика получила в американском политическом лексиконе название "флибустьерство". Иногда одной угрозы подобной обструкции достаточно, чтобы снять вопрос с повестки дня.

Байден, говоря о данной практике, отметил: "Дошло до того, что возникают трудности в функционировании демократической системы". "Я не считаю, что нужно уничтожить флибустьерство, нужно сделать так, как было, когда я впервые попал в Сенат в прежние времена", - добавил демократ. Байден был сенатором от штата Делавэр в 1973-2009 годы.

Представители обеих партий сейчас контролируют равное количество мест в Сенате - по 50. Однако поскольку пост вице-президента занимает демократ Камала Харрис, у ее однопартийцев автоматически появляется преимущество. Вице-президент США является председателем Сената и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

Сейчас для прекращения дебатов по какой-либо инициативе требуются голоса 60 сенаторов из 100. Демократы же ранее предлагали принятие решений простым большинством, что лишало бы меньшинство возможности использовать тактику флибустьерства. Республиканцы выступают против этого, указывая на необходимость сохранения политических традиций.