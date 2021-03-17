В стартовых турах плей-офф “Magnus Carlsen Invitational” Левон Аронян уступил Карлсену

Гроссмейстер Левон Аронян продолжает выступления в плей-офф турнира по быстрым шахматам “Meltwater Champions Chess Tour Magnus Carlsen Invitational”.

Как передает Арменпресс, в первый день соревнований соперником Ароняна был действующий чемпион мира Магнус Карлсен. В первых двух партиях по быстрым шахматам победил Карлсен, третья партия завершилась вничью. 17 марта гроссмейстеры проведут 3-4 партии.

Призовой фонд турнира составляет 220 000 долларов США.

Левон Аронян пока выступает под флагом Армении. Он распространил заявление, в котором дал ответ на вопросы, связанные с его отъездом. Аронян покидает Армению. Он будет выступать за сборную США.