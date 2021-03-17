“Манчестер Сити” и “Реал” вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

В Лиге чемпионов состоялись еще два ответных матча 1/8 финала.

Как передает Арменпресс, в Мадриде “Реал” принимал “Аталанту”, и добился преимущества со счетом 3:1. В составе “королевского клуба” отличились Карим Бензема, Серхио Рамос и Марко Асенсио. Единственный гол “Аталанты” забил Луис Муриэль. С общим счетом 4:1 в двух матчах “Реал” завоевал путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В другом матче дня “Манчестер Сити” на своем поле со счетом 2:0 обыграл “Боруссию”, также как и в первой игре. В составе “горожан” отличились Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган. “Манчестер Сити” вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.