От России до далекой Бразилии: “Шаг к дому” примет 400 участников из разных общин диаспоры

В программе Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Республики Армения “Шаг к дому” в этом году участие примут 400 юношей и девушек из разных общин диаспоры. В беседе с Арменпресс начальник отдела реализации программы Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Айк Енгибарян отметил, что программа будет реализована в 4 этапа, в каждом этапе будет 100 участников.

“В прошлые годы количество участников в каждом раунде было более 100, но на этот раз из-за эпидемии мы установили этот лимит. Участники, прибывающие в Армению, должны иметь ответ на диагностический тест Covid-19, сделанный за 72 часа. Все правила соблюдения безопасности, связанные с эпидемией, будут соблюдаться”, - сказал Айк Енгибарян.

Объявление об участии в программе уже размещено, заявки принимаются. Офис уполномоченного уточнил желание участия наших соотечественников диаспоре участвовать в программе. Айк Енгибарян подчеркнул, что это и легло в основу программы, которая состоится в этом году, тем более что в 2020 году из-за эпидемии она проводилась онлайн.

“В этом году необходимо в рамках этой программы молодежи из диаспоры дать возможность приехать в Армению и познакомиться со своей родинной. Должен отметить, что уже есть заявки из России, Грузии, Украины, Нидерландов, даже из далекой Бразилии и США” , - сказал Айк Енгибарян.

Программа “Шаг к дому” стартует 21 июня и продлится до 14 августа. Программа открыта для всех юношей и девушек из диаспоры в возрасте 13-18 лет, которые не участвовали в ней в предыдущие годы. Айк Енгибарян отметил, что молодых людей ожидает интересная и насыщенная программа. Запланирована 14-дневная программа пребывания в лагере: ознакомительные поездки по историческим и культурным местам Армении, музеям, учебным заведениям, сельским общинам. Будут организованы курсы армянского языка, патриотизма, национальной песни и танцев, встречи с государственными, общественными деятелями, деятелями культуры, также и спортивные и культурные мероприятия.

“В основном мы сохранили места посещения: Дилижанская международная школа, Агарцин, Колледж Монте Мелконян, Эчмиадзин, Гарни, Гегард, Центр Тумо и др. Ожидаются самые разные мероприятия. Все это время дети будут жить не в принимающей семье, а в лагере. Это даст им возможность быть вместе в течение всего времени, подружиться, стать ближе. Предыдущий опыт показал, что дети получают много впечатлений и уезжают с сожалениями”, - добавил Айк Енгибарян.

Все расходы на 14-дневную программу покрывает Правительство Республики Армения.

Анна Гзирян