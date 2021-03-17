Европейские индексы выросли - 16-03-21
МОСКВА, 17 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 марта:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.66% и составил 14557.58 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.32% и составил 6055.43 пункта, британский FTSE вырос на 0.80% и составил 6803.61 пункта, а российский RTSI вырос на 0.57% и составил 1552.81 пункта.
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