Время в Ереване: 11:07:36,   17 Март

Европейские индексы выросли - 16-03-21

Европейские индексы выросли - 16-03-21

МОСКВА, 17 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.66% и составил 14557.58 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.32% и составил 6055.43 пункта, британский FTSE вырос на 0.80% и составил 6803.61 пункта, а российский RTSI вырос на 0.57% и составил 1552.81 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации