Европейские индексы выросли - 16-03-21

МОСКВА, 17 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.66% и составил 14557.58 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.32% и составил 6055.43 пункта, британский FTSE вырос на 0.80% и составил 6803.61 пункта, а российский RTSI вырос на 0.57% и составил 1552.81 пункта.