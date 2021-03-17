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Цены на цветные металлы - 16-03-21

Цены на цветные металлы - 16-03-21

ЛОНДОН, 17 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 16 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.43% и составила 2201.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.83% и составила 8956.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.18% и составила 1965.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.31% и составила 16181.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.18% и составила 25220.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.39% и составила 2822.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.17% и составила 26522.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52610.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.


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