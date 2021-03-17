Газета “Айастани Анрапетутюн”: Решение в реализации права армян Арцаха на самоопределение

“Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде для обсуждения с Арменией и с Азербайджаном нагорно-карабахского конфликта и ситуации, сложившейся после недавней войны вчера прибыла в регион. Само собой разумеется, что международная структура заинтересована в защите своей повестки в связи с ситуацией, сложившейся в результате перегруппировки сил в регионе.

Высокопоставленный европейский дипломат как в Баку, так и в Ереване заявила, что они готовы обсудить все, что нужно сделать, чтобы помочь урегулированию конфликта в регионе ОБСЕ.

“Региональная ситуация в центре нашего внимания. Несомненно, что после прекращения боевых действий с 10 ноября региональная ситуация по арцахскому вопросу изменилась. Мы приветствуем прекращение огня. Его реализация станет основой для продвижения вперед в процессе урегулирования конфликта”, - сказала она, подчеркнув, что есть еще несколько вопросов, которые необходимо решить. Можно предположить, что это относится к защите интересов ОБСЕ в регионе в области коммуникаций, логистики, газа и энергетики. Следует отметить, что после войны Турция и Россия являются основными игроками, именно поэтому Запад предпринимает шаги по восстановлению своего участия в процессах, происходящих в нашем регионе”.

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