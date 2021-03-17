Газета “Айастани Анрапетутюн”: Использование возобновляемой энергии является приоритетом

“Законодательное поле, регулирующее именно экономическую сферу республики, перегружено положениями, требующими ненужного администрирования. С годами количество законов, регулирующих этот сектор, увеличилось и во многих случаях привело к дублированию функций. И для того, чтобы стимулировать привлечение инвестиций в энергетический сектор Армении, чтобы обеспечить определенные гарантии активности инвесторов, необходимо применять механизмы фиксированных тарифов, которые установят их максимальный порог. Для стимулирования в сферу инвестиций Комиссия по регулированию общественных услуг разработала и вынесла на общественное обсуждение очередной проект Закона об энергетике”.

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