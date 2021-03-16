Роскомнадзор сообщил о возможности блокировки Twitter на территории России через месяц

Роскомнадзор (РКН) заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения, - сказал собеседник ТАСС. - Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России".

По его словам, если компания выполнит все требования, санкции в ее отношении будут сняты.

Роскомнадзор 10 марта объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в России в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. При этом, как сообщил на прошлой неделе начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, ведомство готово вести диалог с компанией, однако она на запросы и требования не реагирует.