Состоялось совещание с участием руководства министерства обороны, ВС и Генштаба

В административном комплексе министерства обороны Армении 16 марта состоялось совещание с участием руководства министерства обороны, ВС и Генерального штаба Вооруженных сил.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе совещания под председательством министра обороны Вагаршака Арутюняна был обсужден широкий круг вопросов, связанных с проблемами, с которыми столкнулись Вооруженные силы в послевоенный период, также затронуты шаги по преобразованию армии и проводимые реформы.

Затронуты также региональные проблемы и обусловленные ими текущие вызовы.

В ходе совещания отраслевые руководители выступили с докладами, вокруг которых состоялись обсуждения. Участники совещания внесли предложения по поднятым вопросам. В завершение встречи министр обороны дал необходимые поручения по решению обсуждаемых вопросов.