Министр обороны провел совещание с представителями Минздрава, СНБ и полиции

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 16 марта провел совещание с участием представителей министерства здравоохранения, Службы национальной безопасности и полиции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе совещания был обсужден ряд вопросов, касающихся организации дальнейшей службы лиц, признанных годными для продолжения службы, порядка предоставляемых военнослужащим отпусков и др.