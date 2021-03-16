Министр обороны провел совещание с представителями Минздрава, СНБ и полиции
20:11, 16 Март, 2021
Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 16 марта провел совещание с участием представителей министерства здравоохранения, Службы национальной безопасности и полиции.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе совещания был обсужден ряд вопросов, касающихся организации дальнейшей службы лиц, признанных годными для продолжения службы, порядка предоставляемых военнослужащим отпусков и др.
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