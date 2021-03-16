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Глава МИД Арцаха встретился с министром обороны Армении

Глава МИД Арцаха встретился с министром обороны Армении

Находящийся с рабочим визитом в Ереване  министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 16 марта встретился с  министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, стороны рассмотрели вопросы обеспечения безопасности Арцаха,  осуществления миротворческой  миссии, а также военно-политические процессы в регионе.

На встрече   были обсуждены также проблемы гуманитарного характера.  Министры, в частности,  коснулись эвакуации  тел  армянских военнослужащих, погибших  в ходе азербайджано-турецкой  вооруженной агрессии, развязанной против Республики Арцах 27 сентября  2020 года, а также  отметили необходимость активизации усилий по освобождению всех армянских военнопленных и заложников,  высоко оценив роль  миротворческих сил Российской  Федерации в этом процессе.


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