Глава МИД Арцаха встретился с министром обороны Армении

Находящийся с рабочим визитом в Ереване министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 16 марта встретился с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, стороны рассмотрели вопросы обеспечения безопасности Арцаха, осуществления миротворческой миссии, а также военно-политические процессы в регионе.

На встрече были обсуждены также проблемы гуманитарного характера. Министры, в частности, коснулись эвакуации тел армянских военнослужащих, погибших в ходе азербайджано-турецкой вооруженной агрессии, развязанной против Республики Арцах 27 сентября 2020 года, а также отметили необходимость активизации усилий по освобождению всех армянских военнопленных и заложников, высоко оценив роль миротворческих сил Российской Федерации в этом процессе.