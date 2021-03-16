В районе Мартуни обнаружены останки еще трех военнослужащих

В результате поисковых операций, проведенных 16 марта в направлении Мартуни, спасателями ГСЧС МВД Арцаха обнаружены останки еще 3 погибших.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД Арцаха, поисковые работы в направлении Варанды (Физули) результатов не дали.

Поисковые работы будут продолжены 17 марта в направлении Гадрута.

Со дня прекращения боевых по сей день обнаружены останки 1 502 погибших военнослужащих и гражданских лиц.