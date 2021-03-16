В районе Мартуни обнаружены останки еще трех военнослужащих
19:41, 16 Март, 2021
В результате поисковых операций, проведенных 16 марта в направлении Мартуни, спасателями ГСЧС МВД Арцаха обнаружены останки еще 3 погибших.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД Арцаха, поисковые работы в направлении Варанды (Физули) результатов не дали.
Поисковые работы будут продолжены 17 марта в направлении Гадрута.
Со дня прекращения боевых по сей день обнаружены останки 1 502 погибших военнослужащих и гражданских лиц.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен