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В районе Мартуни обнаружены останки еще трех военнослужащих

В районе Мартуни обнаружены останки еще трех военнослужащих

В результате поисковых операций, проведенных 16 марта в направлении Мартуни, спасателями ГСЧС МВД Арцаха обнаружены останки еще 3 погибших. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД Арцаха, поисковые работы в направлении Варанды (Физули) результатов не дали.

Поисковые работы будут продолжены 17 марта в направлении Гадрута.

Со дня прекращения боевых по сей день обнаружены останки 1 502 погибших военнослужащих и гражданских лиц.


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