Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Арнак Аветисян освобожден от должности заместителя губернатора Котайкской области. Как передает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

Аветисян занимал эту должность с июня 2018 года.