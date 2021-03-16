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Арнак Аветисян освобожден от должности заместителя губернатора Котайкской области

Арнак Аветисян освобожден от должности заместителя губернатора Котайкской области

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Арнак Аветисян освобожден от должности заместителя губернатора Котайкской области. Как передает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

Аветисян занимал эту должность с июня 2018 года.


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