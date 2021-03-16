Президент Армении принял действующего председателя ОБСЕ

Президент Армении Армен Саркисян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян приветствовал визит действующего председателя ОБСЕ, отметив, что Швеция, с которой наша страна имеет динамично развивающиеся отношения, приняла председательство в ОБСЕ в сложное для Армении время.

Президент коснулся развязанной Азербайджаном против Арцаха войны, ее последствий, текущей ситуации и существующих проблем. В этом контексте был обсужден широкий круг вопросов региональной безопасности и стабильности.

Отметив, что текущая ситуация в регионе находится в центре внимания ОБСЕ, как действующий председатель ОБСЕ Анн Линде подчеркнула важность усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, чтобы найти прочное и долговременное решение.

Президент Армен Саркисян особо коснулся гуманитарных вопросов, отметив, что Азербайджан продолжает нарушать международное гуманитарное право, удерживая армянских военнопленных и мирных жителей. Он подчеркнул, что Армения рассчитывает на поддержку международных партнеров в решении этого важного вопроса.

Стороны коснулись приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ, а также повестки дня армяно-шведских двусторонних отношений, отметив, что у двух стран есть большой потенциал для сотрудничества и подчеркнули важность его реализации в полной мере.