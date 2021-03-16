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Премьер-министр Пашинян принял Михаила Зурабова

Премьер-министр Пашинян принял Михаила Зурабова

Премьер-министр Никол Пашинян принял бывшего посла России в Украине, бывшего министра здравоохранения и социального развития РФ, бизнесмена Михаила Зурабова.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества в социально-экономической сфере и реализации программ в этом направлении.

Премьер-министр отметил важность привлечения иностранных инвестиций в экономику Армении, подчеркнув, что правительство принимает продолжительные меры по улучшению предпринимательской и инвестиционной среды.

Михаил Зурабов поблагодарил за прием и представил премьер-министру инвестиционные программы, которые планируется реализовать в Армении.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с возможностями совместных социальных и медицинских инициатив.


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