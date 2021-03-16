В Армении стартовали совместные тактические и тактико-профессиональные учения

В Вооруженных силах Армении 16 марта в 09:00 часов стартовали совместные тактические и тактико-профессиональные учения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, задействованные в учениях воинские части и подразделения приведены в соответствующую степень боеготовности, личный состав выведен в районы дислокации.

Развернуты пункты управления Вооруженных сил, воинских частей, где проводятся подготовительные работы к этапам боевой стрельбы, корректировка расчетов, подразделений и учений по управлению огнем.