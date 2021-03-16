Европарламент осудил использование Турцией сирийских наемников в Арцахской войне

Резолюция Европарламента от 11 марта 2021 года по сирийскому конфликту подтверждает участие турецких наемников из Сирии в 44-дневной войне, развязанной Азербайджаном с 27 сентября 2020 года. Как сообщает Арменпресс, в резолюции этот факт подчеркивается в двух пунктах.

В первом пункте говорится: «Сопредседатели Минской группы ОБСЕ подтвердили, что Турция перебросила сирийских наемников в Нагорный Карабах».

Во втором пункте подчеркивается, что Европарламент осуждает подобные действия Турции. «Европейский парламент решительно осуждает использование Турцией сирийских наемников в конфликтах в Ливии и Нагорном Карабахе, что является нарушением международного права», - говорится в резолюции.