Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сначала состоялась беседе премьер-министра Пашиняна и госпожи Линде тет-а-тет, после чего прошла встреча в расширенном формате.

Премьер-министр приветствовал визит действующего председателя ОБСЕ в Армению и пожелал ей плодотворной деятельности в этой ответственной миссии. Никол Пашинян подчеркнул важность тесного сотрудничества с ОБСЕ в обеспечении стабильности и безопасности. Глава правительства подчеркнул, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно только в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и в этом контексте подчеркнул необходимость активизации деятельности Минской группы в вопросе возобновления мирного процесса и всеобъемлющего урегулирования проблемы. В этой связи премьер-министр подчеркнул необходимость уточнения статуса Нагорного Карабаха и реализации права арцахских армян на самоопределение.

По словам Никола Пашиняна, только конструктивными усилиями и созданием соответствующей атмосферы можно будет установить стабильность и прочный мир в регионе, однако продолжающиеся агрессивные и деструктивные заявления президента Азербайджана не способствуют этому. Премьер-министр подчеркнул, что многие вопросы остаются нерешенными, в том числе статус Нагорного Карабаха, гуманитарные вопросы, защита прав жителей Арцаха, защита самобытности культурного наследия, и отметил важную роль ОБСЕ в этом отношении.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что возвращение военнопленных остается главным приоритетом, и армянская сторона считает, что 8-й пункт заявления от 9 ноября должен быть выполнен без каких-либо предварительных условий, а Азербайджан продолжает удерживать в заложниках и в плену армянских военнослужащих и мирных жителей.

Как действующий председатель ОБСЕ Анн Линде подчеркнула важность направленных на установление прочного урегулирования и мира работ сопредседателей Минской группы и усилий своего личного представителя в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. По ее словам, ОБСЕ и международное сообщество в целом должны сыграть свою роль в разрешении текущей ситуации и оказании помощи сторонам, чтобы последние нашли пути решения проблемы. В то же время действующий председатель ОБСЕ подчеркнула важность соблюдения норм международного гуманитарного права и решения гуманитарных вопросов, что также будет способствовать созданию атмосферы взаимного доверия.

В ходе встречи собеседники обсудили региональную ситуацию и другие вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества.