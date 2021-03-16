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Карен Габриелян назначен заместителем генерального прокурора Республики Арцах

Карен Габриелян назначен заместителем генерального прокурора Республики Арцах

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении Карена Габриеляна заместителем генерального прокурора Республики Арцах. Об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.


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