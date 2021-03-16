Время в Ереване: 11:07:36,   17 Март

Азиатские индексы - 16-03-21

Азиатские индексы - 16-03-21

ТОКИО, 16 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.52% и составил 29921.09 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.65% и составил 1981.50 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.78% и составил 3446.73 пункта, а HANG SENG вырос на 0.67% и составил 29027.69 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации