Объемы предоставленных в Армении кредитов увеличились на 11%

В феврале текущего года по сравнению с февралем 2020 года зарегистрирован рост кредитов физическим лицам на 9,4%. Как сообщает Арменпресс, oб этом заявил на пресс-конференции председатель Центробанка Мартин Галстян.

«Без учета изменения обменного курса в феврале этого года по сравнению с февралем прошлого года у нас только 11%-ный рост кредитов, что в количественном выражении составляет около 375 млрд драмов. Кредиты юридическим лицам увеличились на 11,3%, физическим лицам - на 9,4%», - сказал Галстян.

Председатель Центробанка сообщил, что по итогам полученных от партнеров банковской системы месседжей был сделан вывод о том, что реализованные государством за последний год программы имели большое значение для роста кредитного портфеля. Около 160 млрд драмов обусловлено пакетом реализуемых правительством программ.