Индия может рассматривать Армению как транспортные ворота в Россию и Европу: Авинян

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян 16 марта принял Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Армении Кишана Дана Деваля

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна, вице-премьер подчеркнул важность традиционных армяно-индийских дружественных отношений и выразил готовность правительства Армении поднять их на новый и более амбициозный уровень.

Стороны обсудили текущие развития вокруг международного транспортного коридора Север-Юг. Рассматривая программу строительства в Армении дороги Север-Юг из Ирана в Грузию и возможность открытия железнодорожного сообщения, вице-премьер подчеркнул, что Индия может рассматривать Армению как транспортные ворота в Россию и Европу.

Тигран Авинян поздравил Индию с тем, что она с 2021 года стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН, и выразил уверенность, что деятельность Индии в Совете Безопасности будет способствовать безопасности и миру во всем мире.

Коснувшись сложившейся в регионе ситуации, вице-премьер отметил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть комплексным и полным, что должно включать вопрос статуса Нагорного Карабаха, основанный на реализации права народа Арцаха на самоопределение. В этом контексте была подчеркнута важность позиции Индии, согласно которой конфликт должен быть урегулирован в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ путем переговоров.

Тигран Авинян особо выделил вопрос о немедленном возвращении содержащихся в Азербайджане армянских пленных без предварительных условий.

Собеседники коснулись существующего сотрудничества в сфере обороны и возможностей его углубления и расширения.

Стороны согласились, что текущий уровень торгово-экономических отношений не соответствует имеющемуся потенциалу, поэтому необходимо реализовать широкие возможности для сотрудничества в сферах высоких технологий, образования, здравоохранения, науки, сельского хозяйства, солнечной энергетики. В этой связи была подчеркнута важность деятельности армяно-индийской межправительственной комиссии.

В качестве хорошего примера индийской помощи Армении в области развития потенциала был назван Армяно-индийский центр превосходства информационных и телекоммуникационных технологий, сферу деятельности которого можно расширить с акцентом на область искусственного интеллекта.