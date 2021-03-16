Президент провел встречу с представителями партии «Наследие» 

В рамках инициированных им обсуждений с парламентскими и внепарламентскими политическими силами президент Республики Армении Армен Саркисян сегодня встретился с председателем правления партии «Наследие» Нарине Дилбарян и спикером партии Рштуном Мартиросяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече обсуждались сложившаяся в стране ситуация и пути преодоления внутриполитического кризиса.

Нарине Дилбарян представила свои подходы и предложения, отметив, что партия «Наследие» считает, что до проведения внеочередных парламентских выборов должно быть сформировано переходное правительство технократов и необходимы конституционные изменения и новый Избирательный кодекс. Она также подчеркнула роль института президента в качестве площадки взаимопонимания и диалога.