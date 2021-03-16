Британия увеличит ядерный потенциал на 40%, доведя количество боеголовок до 260

Власти Великобритании увеличат ядерный потенциал страны, доведя общее количество боеголовок с нынешних 180 до 260. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном во вторник комплексном обзоре вопросов безопасности и внешней политики королевства.

В документе подчеркивается, что британское правительство идет на такой шаг в связи с увеличивающимся числом "технологических и доктринальных угроз" со стороны ряда государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением своей обороноспособности.