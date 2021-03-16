COVID-статистика в Грузии: где больше инфицированных

В Грузии за минувшие сутки провели 29 652 теста на коронавирус и выявили 537 новых случаев заражения. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.

Из 537 новых случаев коронавируса на Тбилиси приходится 290. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 18

Аджария – 18 Имерети – 79

Имерети – 79 Квемо Картли – 28

Квемо Картли – 28 Шида Картли – 29

Шида Картли – 29 Гурия – 16

Гурия – 16 Самегрело - Земо Сванети – 23

Самегрело - Земо Сванети – 23 Кахети – 37

Кахети – 37 Мцхета-Мтианети – 6

Мцхета-Мтианети – 6 Самцхе-Джавахети – 3

Самцхе-Джавахети – 3 Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 8.

На данный момент в Грузии 3 308 активных случаев, из них 1 376 инфицированных лечатся в больницах, 133 человека находятся в ковид-гостиницах, 1 799 пациентов проходят курс лечения дома.

Количество тяжелых пациентов составляет 258, к аппарату искусственного дыхания подключены 85 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.