COVID-статистика в Грузии: где больше инфицированных
15:58, 16 Март, 2021
В Грузии за минувшие сутки провели 29 652 теста на коронавирус и выявили 537 новых случаев заражения. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.
Из 537 новых случаев коронавируса на Тбилиси приходится 290. В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 18
- Имерети – 79
- Квемо Картли – 28
- Шида Картли – 29
- Гурия – 16
- Самегрело - Земо Сванети – 23
- Кахети – 37
- Мцхета-Мтианети – 6
- Самцхе-Джавахети – 3
- Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 8.
На данный момент в Грузии 3 308 активных случаев, из них 1 376 инфицированных лечатся в больницах, 133 человека находятся в ковид-гостиницах, 1 799 пациентов проходят курс лечения дома.
Количество тяжелых пациентов составляет 258, к аппарату искусственного дыхания подключены 85 человек.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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