ФФА от “Ромы” получила официальное письмо, касающееся травмы Генриха Мхитаряна

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян на предстоящих играх не присоединится к команде.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. Федерация футбола Армении от итальянского клуба “Рома” получила официальное письмо, в котором представлены результаты медицинского обследования Генриха Мхитаряна. Согласно письму, у Мхитаряна обнаружена травма второй степени мышц средней трети ноги с поражением заднебоковой мононевротической области. Таким образом, по предварительным данным, Мхитарян не будет выступать в течение 3-4 недель, он не сможет помочь сборной Армении в предстоящих матчах.