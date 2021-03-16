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ФФА от “Ромы” получила официальное письмо, касающееся травмы Генриха Мхитаряна

ФФА от “Ромы” получила официальное письмо, касающееся травмы Генриха Мхитаряна

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян на предстоящих играх не присоединится к команде.

 Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. Федерация футбола Армении от итальянского клуба “Рома” получила официальное письмо, в котором представлены результаты медицинского обследования Генриха Мхитаряна. Согласно письму, у Мхитаряна обнаружена травма второй степени мышц средней трети ноги с поражением заднебоковой мононевротической области. Таким образом, по предварительным данным, Мхитарян не будет выступать в течение 3-4 недель, он не сможет помочь сборной Армении в предстоящих матчах.


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