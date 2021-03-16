Мы нуждаемся в сильном сопредседательстве Минской группы ОБСЕ: Ара Айвазян

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян выступил с заявлением по итогам встречи с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. «Арменпресс» представляет заявление главы МИД Армении.

“Я хочу поприветствовать мою шведскую коллегу Анн Линде, совершающую визит в Армению на посту действующего председателя ОБСЕ. Сегодня мы провели содержательные обсуждения и в ходе личной беседы и встреч в расширенном составе, коснулись приоритетов шведского председательства в ОБСЕ, широкого круга вопросов региональной безопасности и стабильности, а также двусторонней армяно-шведской повестки дня.

Г-жа Линде,

Вы сегодня посетили Армению в качестве действующего председателя ОБСЕ, примечательно, что в эти трудные для европейской безопасности времена Швеция, чей вклад в международный мир известен всем, взяла на себя и руководство этой важной организацией. Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас и пожелать плодотворной работы на этой ответственной миссии. К сожалению, Ваш визит в регион, запланированный на сентябрь прошлого года, был отложен из-за войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

Применение силы Азербайджаном в контексте конфликта явилось грубым нарушением обязательств, данных ОБСЕ, в том числе и обязательств Хельсинкского заключительного акта.

На протяжении всей войны азербайджанские Вооруженные силы при активной поддержке Турции против армян Арцаха совершали массовые зверства, включая этнические чистки, и военные преступления, с вопиющими нарушениями международного гуманитарного права, преднамеренно нападая на мирных жителей, в том числе и на женщин, детей, пожилых люди, на объекты гражданских инфраструктур.

Более того, даже через четыре месяца после окончания боевых действий Азербайджан продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права, включая содержание армянских военнопленных и гражданских лиц в качестве заложников.

При непосредственном участии и руководстве Турции была совершена переброска тысяч иностранных вооруженных террористов и наемников с Ближнего Востока в зону нагорно-карабахского конфликта, их участие в боевых действиях против армян Арцаха были не только нарушением международного права, но и нарушением обязательств ОБСЕ. Это создало два опасных прецедента - массовые зверства, попытки силового урегулирования конфликта и массовый ввоз вооруженных террористов из других регионов в зону ответственности ОБСЕ, которые следует безоговорочно осудить.

Уважаемые коллеги,

С подписанием трехстороннего заявления о прекращении турецко-азербайджанской агрессии конфликт с размещением российских миротворцев в Арцахе вступил в новую фазу. Мы рассматриваем трехстороннее заявление как документ, направленный на восстановление режима прекращения огня и подтверждение безопасности. Хотя он и содержит некоторые положения, касающиеся мирного урегулирования, но не затрагивает его ключевых элементов, первым из которых является вопрос статуса Арцаха, основанный на праве арцахских армян на самоопределение. Окончательное политическое решение конфликта возможно только в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Недавние события, произошедшие в регионе, подчеркнули необходимость в сильном сопредседательстве Минской группы ОБСЕ, которое сможет возглавить мирный процесс на основе принципов и элементов, выработанных за долгие годы. Нам нужна сильная, сплоченная ОБСЕ как орган, ответственный за региональную безопасность и мир. В этом контексте мы рассматриваем роль Действующего председателя ОБСЕ, в том числе и Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.