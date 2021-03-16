Япония и США выразили серьезную обеспокоенность законом о береговой охране Китая

Власти Японии и США выражают серьезную обеспокоенность по поводу закона в Китае, который дает право береговой охране страны полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитет. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам состоявшейся во вторник в Токио встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два".

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность законом о береговой охране Китая", - говорится в документе. Кроме того, министры двух стран выступили против любых действий, которые подрывают контроль Японии над островами Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Особую обеспокоенность Японии в последнее время вызывает активность китайских сторожевиков в районе островов, являющихся предметом территориального спора между Токио и Пекином. В феврале китайские корабли 14 раз заходили в зону у этих островов, которую Япония считает своими территориальными водами.

В Токио это связывают в том числе с тем, что 1 февраля в Китае вступил в силу закон, дающий береговой охране страны полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета. В ответ Япония также наделила свою береговую охрану правом применять оружие в случае попытки высадки на Сенкаку, что, по мнению экспертов, повышает угрозу вооруженного конфликта.